I TOP e FLOP di Juve-Bologna: Morata trascinatore, Dybala scomparso

Dall'ottima prestazione di Morata e Danilo fino alle delusioni di Dybala e Rabiot: i TOP e FLOP di Juve-Bologna

La mattina dopo fa sempre più male. I risultati di Milan e Napoli della scorsa settimana avevano fatto tornare un briciolo di speranza nel cuore dei tifosi bianconeri. Il pareggio di ieri contro il Bologna , però, ha messo definitivamente la parola fine ad ogni possibile sogno di gloria . La squadra di Massimiliano Allegri da qui alla fine dovrà lottare per difendere il quarto posto e "accontentarsi" di una qualificazione alla prossima Champions League. Ieri la Juve ha sofferto, riuscendo a trovare il pareggio soltanto nei minuti finali, in 11 contro 9. Una prestazione più che deludente. Ma chi sono stati i TOP e FLOP della partita?

Ben pochi TOP tra le fila bianconere. Gli unici a spiccare sono stati Morata e Danilo , entrambi più che sufficienti. Terzino destro, difensore centrale, mediano, il brasiliano è ormai un pilastro della squadra di Massimiliano Allegri . Anche ieri Danilo ha mostrato a tutti solidità difensiva, ordine e disciplina, andando anche ad un passo dal gol con un colpo di testa. Morata , invece, dall'arrivo di Vlahovic sembra un giocatore nuovo. Gioca una partita perfetta? No, ma è sempre presente nei momenti chiave. E' lui a guadagnare il fallo che lascia il Bologna in 9, ed è sempre lui a fare l'assist (in rovesciata) per il gol di Morata. Fondamentale.

Tanti invece i FLOP, a partire dalla difesa. Chiellini e de Ligt soffrono i movimenti dell'attacco del Bologna, su tutti quelli di uno scatenato Arnautovic, autore del gol. Pellegrini difende male e attacca peggio, Rabiot dopo la parentesi contro l'Inter è tornato un fantasma. Tralasciando i subentranti, poco incisivi, il peggiore in campo è però Dybala. Da uno con le qualità dell'argentino ci si aspetta sempre qualcosa in più, soprattutto in una partita bloccata come quella contro il Bologna. La Joya, invece, non riesce ad incidere... L'addio si avvicina.