I TOP e FLOP di Juve-Atalanta: difesa da registrare, Fagioli in grande crescita

Dopo la penalizzazione di 15 punti, il gol di Lookman nei minuti iniziali della partita sarebbe potuto essere fatale. La Juve invece contro l'Atalanta mette in campo una prestazione grintosa, forse una delle migliori dell'intera stagione. I bianconeri combattono su ogni pallone, si spingono in attacco e subiscono qualche gol di troppo. L'impressione però è che la strada sia quella giusta, almeno dal punto di vista mentale. Alla fine la sfida si conclude in un pareggio che non fa contento nessuno, ma che in fondo è un risultato giusto. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?