I TOP e FLOP di Empoli-Juve: Vlahovic re bianconero, Pellegrini rimandato

Dalla super prestazione di Vlahovic fino ai grattacapi di Pellegrini e Locatelli: i top e flop di Empoli-Juventus.

Parlando di top è impossibile non iniziare dal bomber serbo, il giocatore che serviva a questa Juventus. Il classe 2000 regge da solo tutto il reparto offensivo , dimostrando ancora una volta di avere una personalità fuori dal comune nonostante la giovane età. Difende palla, aiuta la squadra a salire e con il suo incredibile fiuto per il gol riesce sempre a rendersi pericoloso. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 8 in pagella , aggiungendo: "IL centravanti. Su Vlahovic si può costruire una squadra e buonanotte CR7 . Senso del gol totale, ieri tanta partecipazione. Segna (2 gol), fa segnare, permette capovolgimenti a mille all’ora. Una benedizione". Insieme all'ex Fiorentina vanno premiati anche Bonucci e De Ligt, oltre che Cuadrado, Morata e Kean , tutti fondamentali per la vittoria finale.

Chi invece non ha convinto è Luca Pellegrini, particolarmente in difficoltà sulla fascia sinistra. Il terzino italiano è costretto a fare i conti con uno scatenato Zurkowski (migliore in campo tra le fila dell'Empoli) e Bajrami. Rabiot in difesa lo aiuta solo a tratti e lui fa quello che può per arginare le offensive avversarie. Non una prestazione brillante, ma neanche da buttare. Rimandati anche Locatelli e Zakaria, poco incisivi in mezzo al campo. Mentre Arthur si muove molto e gioca una miriade di palloni, l'italiano e lo svizzero non entrano mai nel pieno del gioco.