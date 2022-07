I TOP e FLOP di Barcellona-Juve: Kean super, male Alex Sandro

Dalla prestazione super di Kean fino ai problemi in fase difensiva di Alex Sandro: i TOP e FLOP di Barcellona-Juve

Pareggio convincente per la Juve di Massimiliano Allegri, che contro il Barcellona mette in campo una prestazione di tutto rispetto contro un avversario di altissimo livello. I bianconeri dopo essere andati per ben due volte sotto nel punteggio (Dembelè scatenato sulla destra), non si sono arresi e hanno trovato il pareggio grazie ad una doppietta di Moise Kean. Ma chi sono stati i TOP e i FLOP della partita?

Il migliore in campo è stato senza dubbio Moise Kean, che in assenza di Vlahovic ha risposto ancora una volta presente. L'attaccante italiano è parso in forma brillante, molto incisivo sotto porta. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7 in pagella: "Risponde colpo su colpo a Dembélé: con Vlahovic ancora out è lui a prendersi la scena. Doppietta di destro schierato da centravanti. Forse Allegri ha trovato il vice Dusan". Molto positiva anche la prestazione di Di Maria, che ad ogni uscita convince sempre di più. Per lui un 6,5: "È il motore della Juve. Parte a destra ma svaria ovunque e in velocità è un pericolo pubblico. Deliziosa la palla con l’interno che Cuadrado spreca (ma in fuorigioco), idem il colpo di tacco". Menzioni onorevoli per Zakaria, in crescita a centrocampo, e Bremer, in marcatura quasi perfetta su un fenomeno come Lewandowski.

Il peggiore in campo è invece Alex Sandro, che comincia la stagione come aveva concluso l'ultima: poca spinta in attacco e qualche errore difensivo di troppo in difesa. Per la Gazzetta è un 5,5: "Aveva iniziato con il piglio giusto, muovendosi bene anche in copertura. Poi si fa beffare da Dembélé sull’1-0". L'unica scusante è l'avversario, un Ousmane Dembelè veramente su di giri e in forma super. Marcarlo non era un lavoro facile. L'unico altra pecca nella squadra di Allegri è Cuadrado, abile nel primo tempo con l'assist per il gol del 1-1, ma poco attento in occasione del secondo gol del Barca.