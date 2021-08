Top e flop di Udinese-Juve: Dybala illumina ma Szczesny è un incubo

Di seguito il top e flop di Udinese-Juve

Non è andata come tutti i tifosi juventini si aspettavano la prima uscita stagionale della Vecchia Signora che, inciampa alla Dacia Arena di Udine, tradita dal suo stesso portiere Szczesny, autore di due errori clamorosi che, hanno consegnato il pareggio in rimonta ai padroni di casa. Di seguito andiamo a vedere chi sono stati il top e il flop della gara di ieri sera.

TOP - DYBALA - L'argentino si prende la Juve alla prima da titolare con la fascia da Capitano al braccio. Quasi una consacrazione quella di Allegri che, lo ha di fatto incaricato di ulteriori e maggiori responsabilità. Ma sono bastati 3 minuti alla Joya per ripagare la fiducia del tecnico, grazie ad un gol da autore, quando si è inserito in mezzo alla difesa friulana e anticipando Silvestri con l'esterno sinistro, depositando di fatto la sfera sul secondo palo. Sempre sua l'azione che porta al gol di Cuadrado, servito ottimamente dal numero 10 con un lancio di oltre 40 metri, il quale ha regalato il momentaneo raddoppio ai suoi. Questo è l'anno di Dybala.

FLOP - SZCZESNY - Consegna virtualmente il pareggio all'Udinese a causa di due errori madornali. In occasione della prima rete arrivara sul rigore trasformato da Pereyra, non riesce a trattenere un tiro debole dai 20 metri, con la palla che carambola poi sui piedi di Deulofeu, atterrato dall'estremo difensore polacco in area. Sarà penalty ed 1-2. Ma la frittata viene completata a 7 minuti dal termine, quando nel tentativo di servire Bonucci, sbaglia clamorosamente l'appoggio, regalando ad Okaka la palla che poi si rivelerà decisiva per l'accorrente Deulofeu. I tifosi juventini si augurano vivamente di svegliarsi al piu presto da questo incubo e sperano di rivedere le prestazioni brillanti dell'ex Roma.