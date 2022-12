Serie A, la top 11 più costosa: domina il Milan, poca Juve

Manca ormai poco alla fine del 2022 e il campionato di Serie A è in pausa. Dopo 15 giornate il Napoli di Spalletti comanda la classifica con 41 punti, seguito da Milan (33), Juve (31), Lazio e Inter (30). La squadra di Massimiliano Allegri dopo un pessimo inizio di stagione è riuscita a rimontare lo svantaggio e ora può ancora sperare di lottare per lo scudetto. Recuperare i 10 punti di svantaggio non sarà semplice ma i bianconeri hanno sicuramente una rosa in grado di farlo. Ma chi sono i giocatori più forti della Serie A?