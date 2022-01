Toni: “Morata sacrificabile, Icardi aggiungerebbe soluzioni all’attacco di Allegri”

L'ex attaccante, tra le altre della Juventus, ha parlato del campionato italiano e della squadra bianconera, con riferimento dai movimenti di mercato che riguardano la squadra

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Luca Toni, attaccante della Nazionale Italiana, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, commentando le voci sul possibile arrivo di Icardi a Torino: "Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti consente di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni. Icardi, da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo. Noi attaccanti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti per rendere al meglio e credo che a Mauro, un po’ chiuso dalle stelle del Psg a Parigi, possa far bene un posto da titolare in un club come la Juve. Vedremo, queste sono valutazioni personali".

"La vita privata non entra in campo. Poi, ovvio, più un giocatore è sereno e più rende. Icardi anni fa era uno dei giovani 9 più promettenti. Negli ultimi anni non ha fatto grossi progressi, ma in area resta uno dei più forti. E la Juventus, dopo aver salutato Cristiano Ronaldo, ha problemi soprattutto a concretizzare negli ultimi metri. Allegri ha tanti attaccanti bravi, da Dybala a Kean fino a Morata, che è uno dei miei preferiti, ma nessuno di questi è un uomo da area piccola. Icardi aggiungerebbe soluzioni diverse e gol importanti per conquistare la zona Champions. Mauro va servito, ma con Dybala, Chiesa e Cuadrado non credo sarebbe complicato”.

"Se fosse per me, aggiungerei Icardi a Morata, che apprezzo moltissimo. Però capisco che, ai tempi del Covid, tutto non si possa avere e vadano fatte delle scelte. Alvaro, essendo in prestito, è quello più sacrificabile. Soprattutto se a corteggiarlo è il Barcellona".