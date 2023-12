Toni: “La Juventus ha fatto bene a tenere Vlahovic in attacco”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Roma nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri chiuderanno l'anno davanti ai loro tifosi, in un Allianz Stadium che ha fatto registrare il tutto esaurito per la partita di questa sera. Presente sulle tribune dovrebbe essere anche Giorgio Chiellini, che tornerà per salutare la sua ex squadra ed i suoi ex tifosi.