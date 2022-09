Toni: “La Juve si è rinforzata ma ha tanti infortunati. Sullo Scudetto…”

Luca Toni, ex prima punta, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Paulo Dybala.

redazionejuvenews

Luca Toni, ex calciatore e doppio ex di Juventuse Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, in vista della gara di domani. Ecco le sue parole: "S'inizia a far sul serio, quello di domani sarà un test per entrambe. È una partita che vale tanto, soprattutto per Firenze. L'attacco della viola? Jovic è appena arrivato, non si può valutare. La Fiorentina sta cercando di portare avanti un bel progetto. Sicuramente quella di domani sarà una partita che ti può cambiare la stagione. Secondo me Jovic è un buon attaccante, ha fatto un bel gol contro la Cremonese. Deve ambientarsi e capire ancora il mondo viola. Un giudizio si potrà dare solo dopo una decina di partite".

Sul turnover di Italiano: "Quando lo fai e vinci sei un fenomeno, quando lo fai e perdi non va fatto. In Italia siamo così. Gli va dato tempo, sta facendo un percorso importante, ha raggiunto una coppe europea dopo anni. Non ci si deve abbattere troppo e non ci si deve esaltare troppo, ci vuole equilibrio. La Conference League? La Fiorentina deve cercare di andare avanti in Conference e secondo me può puntare anche all'Europa League".

Sullo Scudetto: "Il Milan viene dalla vittoria dello Scudetto anche se non si è rinforzato più di tanto in estate, la Juve si è rinforzata ma ha molti infortunati. Senza dimenticare l'Inter. Le prime quattro sono tutte lì, sarà un campionato ancora più bello. La Roma? È fantastico vedere una piazza così unita, Mourinho ha fatto un lavoro eccezionale. Ha posto un obiettivo comune, ha unito i tifosi, ha portato giocatori importanti col suo carisma, a partire da Paulo Dybala. La Roma sta crescendo, non so se potrà arrivare al livello delle prime, ma secondo me ha tutto per fare bene. Ho giocato coi giallorossi e faccio il tifo per loro".