Toni consiglia: “Juve? Tieniti stretto Vlahovic e compra Milinkovic-Savic”

Sulla vittoria del derby d'Italia ha aggiunto: “ E’ un successo importante, anche perché l’Inter partiva favorita sulla carta. Ma sarà vera guarigione soltanto se i bianconeri riusciranno a trovare continuità vincendo anche le ultime due partite prima della sosta per il Mondiale: adesso il Verona e domenica la Lazio. Se la Juventus fa 6 punti, poi a gennaio sono convinto si possa divertire con Chiesa al top e il rientro di Pogba . Paul, se sta bene, è ancora uno dei migliori centrocampisti del mondo e sposta gli equilibri”. E a proposito di Pogba, in sua assenza di è visto un super Rabiot : “ Ha potenzialità da top: fisico, tecnica, inserimento e adesso anche gol. Fossi nella Juventus mi terrei stretto il francese e proverei a ingaggiare anche Milinkovic-Savic ”.

Da bomber a bomber, chiosa finale con un consiglio per Vlahovic: “Consigli? Non ne ha bisogno, ha già dimostrato di essere forte. Quest’anno mi sembra anche più sereno quando non segna. I gol, Dusan, li farà sempre! Dusan non si discute. È giovane e forte. Potenzialmente sarà il centravanti del futuro assieme a Haaland. Gli infortuni capitano a tutti. Se fossi nella Juventus, uno come Vlahovic me lo terrei stretto”.