Tomori elogia Vlahovic: “E’ molto difficile da affrontare”

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni a StarCasinoSport, parlando anche della Juventus e di Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole: "I calciatori più difficili da affrontare? Ne dico tre: Lautaro, perché individua molti movimenti diversi per metterti in difficoltà, Abraham, perché mi conosce molto bene e da tanto tempo, e Vlahovic, perché con la sua struttura fisica è difficile da affrontare".

Su Pioli ed i compagni: "Riceviamo tanto aiuto dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara e dai tifosi. C’è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale. Con chi ho legato? Con tutti: il Milan è una famiglia! Ibrahimovic è una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me. Su Leao? Rafa è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità".