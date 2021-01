Tomori: “Siamo qui per vincere lo scudetto, non bisogna battagliare solo con Inter e Juve”

TORINO – Il neo difensore del Milan preso in prestito dal Chelsea, Fikayo Tomori, si è presentato in conferenza stampa parlando anche della lotta allo scudetto in Serie A: “Sono arrivato con la squadra in cima alla classifica ed è un obiettivo a cui tutti crediamo. Sarebbe un trofeo in più da aggiungere alla storia del Milan e anche io voglio contribuire: non dobbiamo avere paura di dirlo, ci crediamo. Siamo qui per vincere lo scudetto, sono molte le squadre che vogliono raggiungere il nostro obiettivo ma dobbiamo avere un atteggiamento positivo e non avere paura. Non bisogna battagliare solo con Inter o Juve, perché tutte vogliono lottare. Sono molto felice di essere qui. Siamo in un momento positivo, voglio dare tutto il mio contributo. Darò tutto in campo con grande voglia e determinazione. Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Maldini, Nesta e Baresi. Voglio far parte della storia del Milan, fin dal primo giorno ho respirato la tradizione di questo club. Sono convinto di aver preso la decisione giusta a venire qui, voglio partecipare ai successi del Milan“.

Poi ancora: "Maldini è stato uno dei più grandi difensori di sempre. Mi ha sorpreso quando mi ha chiamato, ma non ci ho pensato molto prima di dirgli di sì. Sono venuto qui in Italia ma nonostante la barriera linguistica mi hanno tutti aiutato moltissimo a comunicare con il mister, è stato un adattamento facile. Poi ho sempre desiderato fare una esperienza nuova, essere qui a Milano e in Italia è il posto migliore per crescere come persona e come calciatore. Differenze tra calcio italiano e inglese? Ci sono differenze a livello tecnico-tattico. Quello inglese è più aggressivo e fisico, qui invece devo stare più attento alla tattica. Io comunque sono qui anche per migliorare. Sono pronto ad ascoltare tutti i consigli che mi daranno Maldini, il mister e i compagni".