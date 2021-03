Tomori: “Scudetto? Vogliamo crederci fino alla fine”

Il difensore del Milan ha parlato

TORINO - Fikayo Tomori , difensore del Milan di proprietà del Chelsea, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui la lotta scudetto con Inter e Juventus : "Gap tra Premier e Serie A? Non è un gap così grande. Il campionato inglese è bellissimo, si gioca anche molto d’istinto, qui è un po’ diverso. Ma c’è qualità. Penso ovviamente al Milan, ma anche a squadre come Roma, Juve, Inter, Atalanta, Lazio. La strada da percorrere per tornare al top non è molta. Scudetto? La distanza dall’Inter è grande , però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale. Mi piace l'Italia. Il tempo rispetto all'Inghilterra è migliore, la gente è serena e tranquilla. La serenità di rilassarsi, bere una tazza di caffè. A Londra sono sempre tutti di corsa. La gente è gentile ed amichevole. Sa godersi la vita. Visto il carattere delle persone qui è stato facile ambientarmi, erano tutti così amichevoli".

Poi ancora: "Ibra magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica. Su Paolo dico che averlo come capo dell'area tecnica è come per un attaccante avere Lionel Messi come direttore sportivo. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni. Da bambino vedevo la Champions League in tv: mio padre amava il calcio ed in casa non mancava mai. Penso che sia una grandissima esperienza, eppure anche lo stadio vuoto fa impressione. Certo che nel derby mi sarebbe piaciuto se ci fossero i tifosi. Lavoro ogni giorno per diventare uni tra i migliori al mondo nel mio ruolo il prima possibile. Essendo entrato nell'Academy del Chelsea da bambino è inevitabile dire che mi sia ispirato soprattutto a John Terry ma anche a Sergio Ramos, Virgil van Dijk e Fabio Cannavaro".