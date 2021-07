Tomori: “Anche a Londra ho ricevuto i complimenti per il gol alla Juve”

Il difensore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni

Il difensore appena riscattato dal Milan Tomori, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv, in cui ha parlato del gol segnato alla Juve nella scorsa stagione e di come questo sia stato riconosciuto con ammirazione anche dai tifosi inglesi a Londra.

"Ero a Londra, dove ci sono diversi tifosi italiani e del Milan. Alcuni mi hanno fatto i complimenti per il mio gol contro la Juventus. Mi è capitato in vacanza che alcune persone me lo dicessero. È una cosa alla quale penso spesso, è stato il mio primo gol con il Milan e poi proprio contro la Juventus. Non lo scorderò mai e a volte le persone me lo ricordano".