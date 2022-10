Tommasi: “La Juventus è in ricostruzione, serve tempo”

Damiano Tommasi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Non c'è da curare solo l'aspetto tecnico ma anche la questione plusvalenze? Quello è un problema che va risolto a livello strutturale. Quanto al resto, dopo anni di successi è difficile dire chi abbia sbagliato. C’è una ricostruzione tecnica in atto, per questioni di riconoscenza ci sono calciatori che sono rimasti e oggi non sono al top. Nelle ricostruzioni serve tempo. Tornare, per Allegri, non è stato facile: a volte si vive su vecchie certezze".