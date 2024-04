Tomaselli: “L’interesse della Juventus per Thiago Motta è un dato di fatto”

Tomaselli ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il giornalista, l'interesse del club bianconero per Thiago Motta sarebbe reale

Intervistato a Radio Bianconera, Paolo Tomaselli ha parlato del presente e del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "A mio parere, l'Allegri bis poteva essere gestito meglio. Tuttavia, è importante ricordare che l'allenatore ha avuto stagioni difficili ed è improbabile che molti altri avrebbero ottenuto i suoi stessi risultati. Dopo tre stagioni, è comprensibile che i tifosi e l'ambiente desiderino un cambiamento. L'interesse per Thiago Motta è un dato di fatto, confermato da chi è coinvolto nelle operazioni di mercato della Juventus. Partendo da questo dato di fatto, è evidente che una persona come Giuntoli, esperta di mercato, è arrivata per svolgere un determinato tipo di lavoro di ricostruzione e di riduzione dei costi, cercando giocatori adatti con un rapporto qualità-prezzo accessibile e richiedendo l'allenatore giusto. Tra la Juve e Thiago Motta credo che qualcosa ci sia, poi da qui ad un'ufficializzazione dell'ingaggio ce ne passa".