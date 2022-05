Tolomei: “La Juve vuole un grande centrocampista accanto a Pogba”

L'esperto di calciomercato di TeleLombardia è stato intervistato da calciomercato.it, dove si è soffermato sulle strategie della Juventus.

redazionejuvenews

Guido Tolomei è stato intervistato da calciomercato.it. L'esperto di calciomercato di TeleLombardia si è soffermato sulle strategie della Juventus. Queste le sue parole: "L’idea è di affiancare a Pogba un colpo importante a centrocampo, non so se sarà un regista o un giocatore di spessore fisico. Ma c’è anche da fare un colpo importante in difesa e poi pensare all’attacco, dove la situazione vede gli addii di Dybala e Bernardeschi, Morata più fuori che dentro e un Kean che la Juventus cercherà di vendere, con Chiesa che se andrà bene sarà a pieno regime da gennaio".

Il giornalista poi ha proseguito: "Vanno fatti ragionamenti in tal senso, gli innesti da fare sono molti, anche con gli arrivi di Pogba e Di Maria. Io credo che in difesa si debba prendere un giocatore di centrosinistra, visto che de Ligt in quella posizione è sempre fuori ruolo. Per un altro centrocampista bisognerà vedere quante risorse saranno rimaste e quante cessioni saranno state fatte".

Infine Tolomei ha voluto chiarire una cosa importante dal punto di vista tattico, dal punto di vista del tecnico bianconero: "Poi c’è da dire una cosa, evitando di dirlo troppo forte, altrimenti si rovina la festa a tutti. Nel 4-3-3 a cui sta pensando Allegri al momento c’è Pogba davanti alla difesa e non Locatelli, scordatevi il Pogba centrocampista box-to-box. Locatelli in quel ruolo rende al 35%, Zakaria di fatto non lo abbiamo mai visto, tantomeno in quella posizione". Quel che è certo è che la società bianconera ha cambiato la strategia di mercato rispetto a qualche mese fa. Se prima l'idea era la linea verde con tanti giovani, ora l'intenzione è quella di cercare giocatori fatti e finiti, verso i 30 anni. Troppo forte la voglia di tornare a essere competitivi per vincere dopo due anni e un'ultima stagione davvero molto deludente.