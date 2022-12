Tite: “Danilo sarà della partita, Alex Sandro non è in salute”

Domani alle 20 il Brasile affronterà la Corea del Sud negli ottavi di finale del Mondiale 2022. Oggi il commissario tecnico Tite ha parlato in conferenza stampa, dove ha chiarito le condizioni dei due difensori della Juventusche si erano infortunati nella fase a gironi. Le sue parole: "Alex Sandro è out, non è nelle condizioni fisiche e mentali per giocare. Non lo metteremo in campo perché rispettiamo la salute dei calciatori e lui non è in salute. Mentre per quanto riguarda Danilo, domani sarà regolarmente della partita".