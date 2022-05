Tiribocchi: “Vlahovic si è scontrato con un ambiente diverso, bene Allegri”

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha analizzato il rendimento di Vlahovic, parlando anche la stagione della Juventus.

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della Juventus e del reparto offensivo bianconero. Ecco le sue parole su Vlahovic: "Un giocatore forte che continuerà a far gol per tutta la carriera, un ragazzo molto ambizioso che è partito forte per via dell’entusiasmo che portava con il suo acquisto, per i tanti gol fatti a Firenze. Si è scontrato con un ambiente diverso: se con la Fiorentina per due gare non fai gol non succede nulla, mentre a Torino te lo fanno pesare molto sull’aspetto mentale e in questo deve ancora migliorare. In ogni caso le occasioni se le crea, poi a volte ci vuole fortuna o maggior lucidità, ma io sono fiducioso che il prossimo anno segnerà con la regolarità alla quale ci ha abituati."