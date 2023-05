I tifosi rossoneri disertano la trasferta di Torino: biglietti troppo cari

Arrivata la comunicazione da parte della Curva Sud e dell'Associazione Italiana Milan Clubs. In occasione della penultima giornata di campionato -Juventus-Milan- i sostenitori rossoneri non partiranno alla volta di Torino in segno di protesta. Dall'account social è stato pubblicato il seguente messaggio: "Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l'importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto".