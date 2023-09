I tifosi bianconeri dopo le parole di Bonucci / “Non riesco a dispiacermi”

La 'telenovela' Bonucci prosegue: l'ex capitano bianconero è tornato ad esporsi in merito al trattamento ricevuto nei mesi scorsi dalla dirigenza della Juventus .

Dopo il lungo e accorato post pubblicato ieri dalla moglie Martina su Instagram, oggi il difensore ha tirato in ballo Giuntoli e Manna: "Ho annusato qualcosa solo leggendolo sui giornali fino a quando il 13 luglio Giuntoli e Manna mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra". Bonucci ha parlato di umiliazionevera e propria raccontando la sua verità e smentendo alcune voci.