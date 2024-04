Thiago Motta: “Futuro? Oggi penso alla partita contro il Frosinone”

La Juventus è pronta per una nuova rivoluzione, che il nuovo direttore Cristiano Giuntoli dovrebbe portare alla fine della stagione. Il primo indiziato a saltare è il tecnico Massimiliano Allegri, che anche visti i risultati dell'ultimo periodo, con tutta probabilità saluterà Torino al termine della stagione, scrivendo la parola fine sulla sua seconda avventura alla guida della Juventus. In pole per sostituirlo ci sarebbe il tecnico del Bologna ThiagoMotta, che ha parlato in conferenza stampa, glissando ancora una volta sul suo futuro, che in molti danno per certo sarà a tinte bianconere: "Io oggi devo pensare alla partita di Frosinone, perché sarà una partita complicata, piena di insidie di cui siamo pienamente consapevoli. Andremo ad affrontarla al meglio possibile, determinati a fare una grande prestazione. Io qui ho tutte le condizioni per lavorare al meglio, portando avanti la mia passione. A Bologna ho tutte le cose che mi servono per dare il meglio, a partire dai ragazzi. In questi giorni ci siamo preparati a un match difficile come quello contro il Frosinone, una squadra organizzata e ben allenata, con giocatori forti e di prospettiva".