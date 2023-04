Thiago Motta: “Cambiaso sta bene, mentre Arnautovic è out”

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha detto la sua in conferenza stampa in vista della Juve . Ecco le sue parole: "Con i nostri mezzi li affronteremo cercando di approfittare le occasioni che ci saranno dentro la partita, mentre dovremo gestire bene le situazioni più difficili. Ci sarà da pressare forte nel momento giusto e compattarsi bene dietro quando necessario.

Al momento giusto parleremo e soppeseremo le varie situazioni. Parleremo di obiettivi reali per noi, ma oggi devo pensare al presente che è la Juventus. Per il resto ci sarà tempo di parlare e confrontarsi per trovare le migliori soluzioni per il club e la squadra. Con i dirigenti mi confronto tutti i giorni perché è sempre il momento di programmare il futuro.