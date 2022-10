Thiago Larghi: “Bremer alla Juventus? Ha fatto la scelta giusta”

Thiago Larghi , ex allenatore di Bremer , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero e del centrale brasiliano. Ecco le sue parole: "Credo che Bremer abbia fatto la scelta giusta. Anche se in questo momento la Juve sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Questo inizio di stagione negativo gli ha comunque permesso di esser convocato dal Brasile, questa è stata decisamente una bella notizia".

Sulla possibile convocazione in Qatar con il Brasile: "Per me ci sono buone possibilità, sarebbe davvero una grandissima opportunità per lui. Bremer, a mio parere, è il giocatore giusto per il modo di difendere di Tite. Il selezionatore, l'ultima volta, avrà sicuramente voluto valutare questo aspetto".