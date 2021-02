The Athletic contro la Superlega

Il calcio internazionale sta vivendo un momento di profondo cambiamento: la pandemia che sta mettendo in ginocchio tutti i comparti della vita a livello mondiale ha cambiato anche il modo di fruire il calcio, che ad oggi è diventato solo...

