Juve, l’omaggio a Carlos Tevez: “Muchas gracias, fenomeno, y suerte!”

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia del ritiro di Carlos Tevez. Questo l'omaggio della Juve, con cui ha scritto pagine importanti.

Da allora non si è più fermato, segnando 50 gol in 96 partite. Non bisogna essere bravi in matematica per realizzare che l’Apache ci abbia fatto esultare almeno una volta ogni due gare. I numeri ci dicono che la rete si è gonfiata praticamente una volta ogni due tiri in porta effettuati (102) nel corso di quei due, indimenticabili, anni: nessuno come lui in Serie A, dove è stato il giocatore che ha vinto più partite di tutti in quel periodo (53).