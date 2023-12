Tevez svela: “No ho mai voluto imparare l’inglese…”

Carlos Tevez, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della cultura inglese.

Carlos Tevez , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sulla carriera. Ecco le sue parole a D Sports: "Ho avuto un problema culturale con loro, cercavo di insegnare io lo spagnolo ai miei compagni. Mio zio giocava nel River, era l'unico tifoso del River in famiglia, giocava nella squadra riserve.

Proprio quando avrebbe dovuto disputare una partita con la prima squadra, fu reclutato per la guerra delle Falkland e non poté mai coronare quel sogno. È diventato un alcolizzato dopo la guerra, è stato molto male. Eravamo molto vicini e questo ha avuto un impatto enorme su di me.