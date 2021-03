Tesser: “Sono fiudcioso per Pirlo. Risolverá questa situazione”

L'allenatore del Pordenone ha rilasciato delle dichiarazioni

"SUL MONZA DI GALLIANI E BERLUSCONI - "É una squadra forte, piena di giocatori importanti. Poi giocare non è mai semplice. Il lavoro fatto dal Dottor Galliani darà i suoi frutti. I momenti meno brillanti in B capitano ovunque”.

SULLA LOTTA SCUDETTO - “A meno che non succeda qualcosa di particolare penso che l’Inter abbia grosse chance. Poi basta un nulla per stravolgere tutto, come il Covid che sto vivendo con la mia squadra. L’Inter comunque è forte, attrezzata. Da metà girone d’andata ha trovato la giusta quadratura”.