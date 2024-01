Teotino: “Vlahovic può segnare 30 gol a campionato nella Juventus”

Teotino ha parlato della crescita di Vlahovic: per il dirigente, l'attaccante può diventare un bomber estremamente prolifico per la Juventus

Intervistato a Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato dei miglioramenti di Dusan Vlahovic alla Juventus. Per il dirigente, l'attaccante serbo avrebbe tutte le carte in regola per diventare un bomber da 30 gol a campionato in bianconero. Ecco le sue parole: "Vlahovic non ha ancora espresso tutta la sua forza. Può diventare un giocatore da 30 gol a campionato, quindi questa squadra cresce sempre più e poi vincere aiuta a vincere".