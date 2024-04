Teotino: “La Juventus è in difficoltà psicologica fa tanta fatica”

Dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Tantissima fatica per la Juve. La Lazio ha fatto una buonissima partita, ha trovato bei gol e ha sfruttato gli errori dei difensori juventini a cui non siamo abituati che testimoniano lo stato di difficoltà psicologica della squadra. Hanno sbagliato Alex Sandro, Danilo e Bremer. Per aggiustare la partita Allegri ha fatto stessa mossa fatta a Cagliari: mettere in campo Yildiz senza togliere Chiesa per avere più opzioni in attacco. Alla fine ha trovato il gol dai suoi cambi: Weah e Milik. I cambi hanno funzionato come a Cagliari e anche meglio".