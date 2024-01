Teotino: “La Next Gen ha cambiato la prima squadra della Juve”

Nonge è stato il 30esimo giocatore dalla Next Gen che ha debuttato nella prima squadra, 30 giocatori sono tanti e questa politica consente alla Juventus in una situazione di difficoltà economica di muoversi.

Le prospettive sono buone perché continua a far crescere i giovani che possono giocare in prima squadra o essere ceduti per fare cassa. Allegri, infatti, ha detto che non si preoccupano del decreto crescita".