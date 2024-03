Teotino: “Juve nervosa, il ritiro non è servito a nulla”

Gianfranco Teotino , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlano anche della partita di oggi contro il Genoa , match terminato 0-0. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Molto nervosismo, non solo Vlahovic, i giocatori si mandavano a quel paese, scontentezza per i cambi.

Tutto ciò conferma l’inutilità assoluta dei ritiri, ne è uscita una squadra più nervosa. Primo tempo molto brutto, qualcosa in più nel secondo con i cambi.

Iling mi è apparso il più vivo, ma la squadra non fa quel che potrebbe fare. Certi giocatori in campo ti chiedi se sono al posto giusto o no, la cosa si trascina da settimane".