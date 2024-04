Teotino: “Il girone di ritorno della Juventus è stato imbarazzante”

Gianfranco Teotino, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'annata dei bianconeri. Ecco le sue parole su Madama: "Girone ritorno imbarazzante della Juve, non solo il primo tempo col Cagliari. Ha fatto stessi gli punti dell’Empoli e uno in più di Cagliari e Verona. Qualcosa non funziona più nella testa dei giocatori. Hanno detto un po’ tutti i giocatori, a turno, che il pareggio con l’Empoli e la sconfitta inter con l’Inter hanno stravolto gli umori di una squadra che pensava di poter competere. La Juve non si è più ripresa, in 12 partite la media punti è da zona retrocessione".