Teotino: “Caso plusvalenze? Chinè avrà trovato nuovi elementi”

Se pensiamo a quelle che potrebbero essere le sanzioni per queste plusvalenze che possono rivelarsi incongrue e per la manovra stipendi, se sommiamo i punti di penalizzazione che potrebbero essere inflitti per queste due irregolarità, forse non dovrebbe esserci bisogno di sanzionare la Juve con la retrocessione. I tesserati pensano ad andare avanti e vincere le partite. Nessuno ha interesse a togliere il piede dall’acceleratore. Non credo avrà conseguenze negative, non ce ne furono neanche in occasione di Calciopoli".