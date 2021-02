Tencone, direttore Isokinetic di Torino: “Dybala spaventato dal dolore al legamento”

Le parole dell'ex medico della Juventus sulle condizioni della Joya e sul suo rientro

Andrea Pirlo e la sua Juventus hanno ricominciato a correre con la vittoria contro il Crotone di lunedì sera, arrivata dopo le due sconfitte in campionato contro il Napoli e in Champions League contro il Porto. I bianconeri hanno riniziato a correre in campionato e hanno messo il mirino sull'Inter prima in classifica, distante 8 punti ma con una partita in più. I bianconeri sono determinati a non commettere più errori ed a cercare di ridurre lo svantaggio dagli antagonisti nerazzurri.