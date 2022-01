Ten Hag: “Parlerò di Ihattaren se sarà un giocatore dell’Ajax”

Il tecnico dell'Ajax si è espresso sul possibile arrivo del giocatore della Juventus alla corte dei Lancieri, dopo che il prestito alla Sampdoria non è andato a buon fine

Passato la scorsa estate alla Juventus dal PSV Eindhoven per 1,9 milioni di euro più 2 di bonus, i bianconeri lo avevo girato in prestito alla Sampdoria per garantirli continuità di rendimento, ma il giovane non ha mai giocato un solo minuto. Da ottobre infatti il classe 2002 è scappato in Olanda, ha cambiato procuratore e dopo un lungo silenzio è uscito allo scoperto parlando dei motivi che lo hanno spinto a tornare nel suo paese. La Juventus, proprietaria del cartellino, sta cercando quindi di risolvere la situazione, e se la cessione del giocatore all'Utrecht sembrava ormai cosa fatta, negli ultimi giorni si è inserito l'Ajax, che dopo la cessone di Neres ha necessità di un nuovo rinforzo. Le due società stanno lavorando sulla base di un prestito, per 6 o 18 mesi, e l'eventuale riscatto in favore degli olandesi che però è ancora in fase di definizione.