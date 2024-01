Telenovela Dragusin: il Grifone dovrà dare il 20% della cifra alla Juve

Radu Dragusin è l'obiettivo numero uno per la retroguardia del Napoli. Il difensore del Genoa sta disputando un'ottimo girone di andata con i rossoblù di Gilardino, tanto da attirare su di se le avances di diversi club. In questo momento in pole dovrebbero esserci proprio i partenopei campioni d'Italia allenati da Walter Mazzarri.