Tegola Juve: Dybala esce dal campo in lacrime

L'attaccante argentino è uscito a causa di un infortunio

Si sta svolgendo in questi istanti il match di campionato tra Juventus e Samp, con i bianconeri che stanno conducendo momentaneamente per 1-0. E' partita fortissimo la Vecchia Signora che, dopo appena 10 minuti di gioco trova la via della rete grazie ad un gol di pregevole fattura dell'argentino Paulo Dybala , il quale lascia partire un tiro chirurgico che va ad infilarsi all'angolino basso della porta difesa da Audero, sbloccando di fatto il match e portando i suoi in vantaggio.

Juve che ha anche la possibilità di raddoppiare in un paio di occasioni capitate prima sui piedi di Federico Chiesa e poi su quelli di Alvaro Morata, entrambi serviti ottimamente dal numero 10 ed entrambi falliti clamorosamente a tu per tu con l'estremo difensore della Samp.

Ma la doccia gelata per gli uomini di Allegri arriva intorno al 26° minuto, quando proprio il migliore in campo, ovvero Dybala, è costretto a lasciare il campo anzitempo e in lacrime, a causa di un infortunio muscolare subito durante un tentativo di accelerazione. Il suo posto è stato preso dallo svedese Kulusevski ma la sensazione è che si possa trattare di una situazione piuttosto delicata, soprattutto in vista della super sfida di mercoledi contro il Chelsea, seconda giornata del girone di Champions League. Si attendono gli esiti delle visite mediche nei prossimi giorni, intanto facciamo un grande in bocca al lupo all'attaccante argentino e gli auguriamo una lestissima guarigione.