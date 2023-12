Tegola per il Genoa: Retegui non è stato convocato per la gara con la Juve

Niente da fare per l'attaccante italo-argentino. Gli esami hanno riscontrato una nuova lesione, quindi sarà out per le prossime settimane

Mateo Retegui non ci sarà in Genoa-Juventus. La residua speranza palesata ieri da Gilardino in conferenza è stata spazzata via nella giornata di oggi. Con un'aggravante: il problema dell'attaccante lo costringerà a uno stop più lungo. Infatti, il grifone ha reso note le convocazioni per la gara di questa sera: assente l'attaccante della Nazionale.

Quando torna Retegui? — Come riferito da "Il Secolo XIX", Retegui ha rimediato una nuova lesione all'adduttore della coscia sinistra, la stessa gamba che l'ha costretto a quasi 2 mesi di stop nel recente periodo. Un problema che si ripresenta, dunque: l'italo-argentino salterà la Juventus e probabilmente anche il Sassuolo la prossima settimana. Lo staff medico farà il possibile per farlo recuperare per Genoa-Inter di venerdì 29. Ad oggi, però, non ci sono certezze in tal senso: il rischio è di rivederlo direttamente nel 2024.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.