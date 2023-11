Juventus, tegola Bayern per l’ex De Ligt: è lesione del legamento crociato

Con Tuchel non è mai sbocciato l'amore, visto che il tedesco gli ha spesso preferito il nuovo arrivato Kim. Ma ora per De Ligt l'avventura al Bayern Monaco rischia di complicarsi terribilmente.

Lungo stop

Il Bayern Monaco e la Nazionale olandese sono in ansia per Matthijs de Ligt. Come riporta la Bild, gli esami a cui si è sottoposto l'ex difensore della Juventus nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione del legamento crociato e della capsula del ginocchio destro. L'olandese classe 1999 si è infortunato nella gara di ieri di DFB-Pokal contro il Saarbrucken, squadra militante in terza categoria tedesca, lasciando il campo già al 25'. Ora inizierà il percorso riabilitativo, ma la stagione pare compromessa. Difficile che recuperi anche per l'Europeo che si terrà in Germania dal 14 giugno.