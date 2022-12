Tebas: “Superlega una scusa, volevano che i club più ricchi si arricchissero”

Il presidente della Liga ha parlato della Juventus e del tema Superlega, vhiamando in causa anche Barcellona e Real Madrid

Il presiedente della Liga Javier Tebas ha parlato intervistato dai microfoni di KPMG, ai quali è tornato a parlare della Juventus e della Superlega: "La Superlega non è un formato di competizione: è una scusa, è un concetto ideologico che si è creato in quel gruppo di club nato con Florentino Perez. La base è che i club più ricchi, con ricavi maggiori, comandino il calcio. Oggi A22 è la mera espressione di tre club, se non addirittura di una sola persona, che è Florentino Perez, anche se hanno una strategia di comunicazione molto confusa".