Tebas: “La Serie A ha bisogno di un cambiamento, altrimenti rischia di rimanere indietro”

Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, toccando molti argomenti, tra cui quello della Superlega: "Più è forte la Liga, più è difficile per il Real crearsi una Superlega. Io voglio anche una Serie A forte economicamente. L’ho detto tante volte anche al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che ora deve fare un aumento di capitale di 300 o 400 milioni: la soluzione non è nella Superlega ma nel portare la serie A al livello che merita. Non ci può essere tutta questa differenza fra Liga e Serie A. L’Italia, organizzandosi, potrebbe tornare in pochi anni ai livelli di un tempo. Ha tutto per riuscirci. Ma deve cambiare mentalità”.