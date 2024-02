Tavelli: “La Juventus tenterà di vincere tutte le partite”

Tavelli ha parlato delle ambizioni della Juventus in questo campionato: per il giornalista, i bianconeri proveranno a vincere tutte le partite

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Tavelli ha parlato delle prospettive della Juventus da qui a fine campionato. Ecco le sue parole: "La Juventus non ha perso lo scudetto a San Siro, i due punti lasciati contro l'Empoli sono gravissimi e in un'ipotetica corsa scudetto che la Juventus ha sempre detto non essere la sua priorità anche se pensava e come di poter scavalcare l'Inter e sono sicuro che la Juventus tenterà di vincerle tutte".