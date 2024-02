Tavelli: “La Juve ha avuto una regressione incredibile. Obiettivo 4° posto”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Tavelli ha parlato degli obiettivi della Juventus dopo i recenti risultati. Ecco le sue parole: "Da un lato c'è dello stupore perché la regressione a livello di risultati è pazzesca: -8 dall'Inter in tre partite non ha un senso logico. Al di là dello scontro diretto, le partite contro Empoli e Udinese non potevano rappresentare un problema per la Juventus. Lo sviluppo della gara è stato negativo perché mentre la gara contro l'Empoli era figlia dell'espulsione di Milik, la partita contro l'Udinese la Juve non l'ha giocata bene e ha creato pochissime occasioni. Forse alla fine aveva ragione Allegri a respingere tutte le esche che li mettevano ma era conscio del valore della sua squadra che non poteva fare una gara contro l'Inter fino alla fine".