Taremi sulla doppia sfida alla Juve: “C’è sempre una possibilità di vincere”

TORINO – Domani andrà in scena Porto-Juventus . I bianconeri viaggeranno verso il Portogallo per un blitz di circa 30 ore. Osservando le normative del paese ospitante, attualmente in lockdown, la Juve trascorrerà questa notte a Oporto, per poi ripartire subito dopo il match. Pirlo ha presentato la sfida ai portoghesi come una partita da giocare in maniera intelligente, facendo attenzione alla solida difesa e alla grande abilità dei padroni di casa nelle ripartenze. Tra gli attaccanti più temibili del Porto c’è sicuramente l’iraniano Mehdi Taremi. Il gigante potrebbe partire da titolare in coppia con l’altro colosso Marega. A differenza del francese, Taremi è meno attaccante di sfondamento, più abile nel giocare la palla nello stretto. Proprio Taremi ha parlato della sfida di domani ai canali ufficiali del Porto . Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di giocare per la prima volta la Champions League. Adesso ci aspetta un ottavo di finale difficile contro la Juventus, ma noi siamo il Porto e nel calcio niente è impossibile. C’è sempre almeno una possibilità di vittoria! Sarà difficilissimo, ma il nostro obiettivo è superare il turno. Daremo tutto per questo”.