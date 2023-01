Juve, Tare su Milinkovic-Savic: “Il suo legame va oltre le voci…”

Il direttore sportivo della Lazio, intervistato ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Sassuolo, ha parlato del centrocampista

La Juventusè sempre attenta sul mercato italiano ed è alla ricerca dei tasselli giusti per il centrocampo del prossimo futuro. Non è un segreto che uno dei sogni del club bianconero sia Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo garantisce qualità, fisicità e concretezza in zona offensiva, portando in dote quei gol che al momento mancano al centrocampo di Allegri.

Prima di Sassuolo-Lazio, Igli Tare ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic ai microfoni di Sky Sport: "È il miglior centrocampista del campionato italiano. Mettere in discussione le sue qualità è una cosa utopica. Il legame che ha con questa società va al di là queste voci sulla sua situazione. Nel momento opportuno abbiamo avuto un incontro con il presidente, un mese fa con i suoi agenti: siamo molto sereni, il rapporto che abbiamo è ottimo. Non capisco perché voler creare casi, come la scorsa settimana con Luis Alberto... Da noi queste cose non esistono e vengono chiarite bene all’interno".

Al di là delle parole del direttore sportivo biancoceleste, il futuro del giocatore rimane in bilico. Il suo contratto scadrà nel 2024 e finora i discorsi per un possibile rinnovo non hanno portato ancora a nulla. Ma come ha dimostrato in passato, Lotito non vuole svendere uno dei suoi gioielli e trattare con il patron della Lazio non sarà facile.