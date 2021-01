Tardelli: “Pirlo? Diventerà un ottimo tecnico ma è importante che non gli creino dubbi

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana Marco Tardelli ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato della Juventus e di Andrea Pirlo, facendo una panoramica di questi primi mesi da allenatore della Juventus del tecnico bresciano. I bianconeri hanno conquistato ieri sera la qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia, con la squadra di Pirlo che continua la sua rimonta ima campionato e che in Champions League aspetta l’inizio della fase finale, che la vedrà scontrarsi contro il Porto agli ottavi di finale.

“Pirlo? Lo vedo benissimo. L’inesperienza non è un problema. Può diventare un ottimo tecnico, è calmo, sa gestire gli alti e bassi, tutte doti fondamentali in panchina. Ha solo bisogno di una società che lo aiuti e di una mano dagli anziani. La rosa è eccellente. Importante non gli creino dubbi e accettino tutte le sue scelte, se vogliono aprire un ciclo a lungo termine. Doveva guidare l’Under 23, inevitabile abbia qualche difficoltà. E poi lui è ancora “giocatore”: non capisce alcuni errori perché per lui era tutto facile. Ma non tutti possono essere alla sua altezza. Se supererà questa distonia farà un grande salto di qualità”.

Tardelli poi prosegue, parlando dell’idea di calcio che il tecnico sta cercando di portare e inculcare nelle teste dei suoi giocatori: “Pretende che la Juve gestisca e comandi sempre il gioco. Grande idea. Il problema è che non c’è un centrocampo adeguato per metterla in pratica. Credo che stia aspettando Arthur, ma la Juve resta una squadra di fuoriclasse come CR7 e Dybala che giocano più spesso per sé stessi. Ed è difficile creare un gioco. Ma è anche vero che la dimensione la fanno i grandi giocatori.”

