Tardelli: “Patino ha qualità. La Juventus può sacrificare Kean”

Tardelli ha parlato del presunto interesse della Juve per Patino: per l'ex bianconero sarebbe un profilo giusto anche con la cessione di Kean

Dagli studi di Rai Sport, Marco Tardelli ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Charlie Patino . Ecco cosa ha detto: "Sono felice che i giovani vengano lanciati. Questo ragazzo sa gestire bene la palla e ha qualità. Sarei felice andasse alla Juventus anche sacrificando Kean che non è stato utilizzato molto da Allegri ".

Inoltre, sul dualismo in campionato con l'Inter ha aggiunto: "Se diciamo che l'Inter è favorita è perché pensiamo che sia la squadra migliore e abbiamo detto che la Juventus può essere l'alternativa dovesse cedere un attimo l'Inter. L'Inter non ha bisogno di tanti rinforzi, è una squadra completa in tutta la rosa e tutti i reparti".