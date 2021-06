Tardelli: “Locatelli ha dimostrato di essere un campione”

L'ex giocatore ha parlato

Marco Tardelli , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di 'Casa Azzurri': " Locatelli sul primo gol ha fatto un lancio fantastico e poi è andato a chiudere l'azione. In un secondo ha visto quello che noi non abbiamo visto e questa è la differenza tra un buon giocatore e un campione: lui ieri sera ha dimostrato di essere un campione. Questa è un'ottima squadra - ha sottolineato - che gioca bene e si diverte e che ha nel collettivo il suo fuoriclasse. Io dico che può arrivare in finale".

A proposito di Juventus, il difensore bianconero, Danilo, ha parlato in conferenza stampa con la maglia del Brasile di nazionale e della sua esperienza a Torino: "In questo momento posso dire di essere nel picco fisico, tecnico e mentale della mia carriera, e questo si riflette sulle mie prestazioni con la Seleção e con la Juventus. Il calcio è molto dinamico. Le cose cambiano molto velocemente, ma sicuramente mi sento molto più preparato che in altre occasioni a dare il mio contributo in Nazionale. Mi sento felice e cerco di godermi ogni momento. Di solito dico che ogni mattina, quando mi sveglio e mi trovo nella squadra brasiliana, è un sogno che si avvera. Cerco di divertirmi qui, e questo si riflette nella mia continuità che ho avuto ultimamente. Nonostante compia 30 anni il mese prossimo, nel calcio moderno a quest’età i giocatori si trovano in una buona forma fisica e con la massima potenza muscolare. È difficile dire che questo è il mio momento perché la concorrenza è forte, ma mi sento molto preparato per dare il mio contributo all’interno della squadra nazionale brasiliana. Io leader della nazionale? È qualcosa che accade naturalmente, ma io accetto bene questo ruolo di leader e cerco di contribuire affinché ci sia una buona intesa in squadra, cercando di far sentire integrati quelli che sono meno abituati e cercando di dirigere, insieme agli altri giocatori, affinché ci sia una buona atmosfera nel gruppo e di giocare un bel calcio".