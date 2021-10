Tardelli: “La sconfitta con la Spagna sarà quella della ripartenza”

Le parole dell'ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana

"Erano anni che non tornavo al Meazza. Devo dire che ho provato grandi emozioni che mi hanno riportato indietro nel tempo. C'è da aggiungere che non sono stato felice di quei fischi nei confronti di Donnarumma, uno degli eroi di Wembley, mi hanno disgustato. Oltre a ciò, parlando della partita, avviamo giocato una gara sicuramente non bella da parte dei nostri ragazzi, ma ci può stare contro una Spagna che è sembrata perfetta per tutto l'incontro. Giocatori stanchi, nervosi che non riuscivano ad essere compatti come sono stati in questa magnifica estate che ci ha portato sul tetto d'Europa. Quel collettivo che tanto ci ha entusiasmato contro la Spagna, purtroppo, non si è visto".